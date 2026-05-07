فرنسا تستبعد رفع العقوبات عن إيران

باريس (وكالات)

استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس، إمكان رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً.

وقال بارو: «تطالب إيران، أو على الأقل النظام الإيراني، الولايات المتحدة تحديداً بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي الذي يجب كبحه».

وأضاف في تصريح لوسائل إعلام: «لكن من غير الوارد رفع أي عقوبات طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً».

وذكّر وزير الخارجية الفرنسي بأن «أي مضيق ملكية مشتركة للبشرية»، مشدداً على أن «إغلاقه غير جائز في أي حالة، ولا فرض أي شكل من أشكال الرسوم فيه، ولا حتى استخدامه أداة ابتزاز».

وكرر بارو أن «التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في الشرقين الأدنى والأوسط غير ممكن ما لم يقبل النظام الإيراني بتقديم تنازلات جوهرية، وبتغيير جذري في نهجه يتيح لإيران العيش بسلام في محيطها الإقليمي».