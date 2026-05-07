الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«التعاون الخليجي»: تعطيل إيران للملاحة وإغلاق «هرمز» ابتزاز للعالم بأسره

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع (من المصدر)
8 مايو 2026 01:27

الرياض (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عقوبات أميركية جديدة على إيران وميليشياتها في العراق
فرنسا تستبعد رفع العقوبات عن إيران

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، إن دول المجلس تحركت بشكل مباشر لحماية سلاسل الإمداد وضمان استمراريتها عبر تفعيل عدد من الممرات اللوجستية البديلة وإعادة توجيه الشحنات من موانئ الخليج العربي إلى موانئ بديلة على البحر الأحمر وبحر العرب.
وأضاف البديوي في كلمة خلال اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي لمناقشة مبادرة سياسية بعنوان «دعم الأمن الغذائي وإتاحة الوصول إلى الأسمدة» بحضور نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني ووزير الخارجية الكرواتي جوردان رادمان أن هذه الخطوات مدعومة بتسهيلات لوجستية لضمان تدفق الإمدادات وتلبية الطلب الدولي على الطاقة والأسمدة خلال الأوضاع الراهنة.
وأوضح أن الاجتماع ينعقد في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دول مجلس التعاون واستمرار تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الأمر الذي كشف بوضوح عمق الترابط بين قضايا الأمن الإقليمي وتحديات الأمن الغذائي العالمي.
وذكر أن «إيران ووكلاءها في المنطقة شنوا منذ 28 فبراير الماضي نحو 7 آلاف هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون خلال 45 يوماً متتالياً مستهدفين المنشآت المدنية والبنية التحتية ومرافق الطاقة بما فيها النفط والغاز ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية وأثر بشكل مباشر على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية خصوصاً السلع الغذائية والأسمدة الكيميائية».
وأشار إلى أن تعطيل الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز يمثلان ابتزازاً للعالم بأسره وانتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وخرقاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

مجلس التعاون الخليجي
إيران
هرمز
مضيق هرمز
إغلاق مضيق هرمز
جاسم محمد البديوي
جاسم البديوي
الاعتداء الإيراني
حرية الملاحة
الملاحة البحرية
الملاحة الدولية
الملاحة
آخر الأخبار
مبنى وزارة الخزانة الأميركية
الأخبار العالمية
عقوبات أميركية جديدة على إيران وميليشياتها في العراق
8 مايو 2026
طفل فلسطيني يجلس على أنقاض منزل مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء فلسطينيون لـ«الاتحاد»: أهالي غزة بحاجة إلى دعم إنساني شامل ومستدام
8 مايو 2026
حريق مستوع نفط في بريانسك جراء قصف أوكراني - أرشيفية
الأخبار العالمية
روسيا: هجوم أوكراني بمئات «المسيرات»
8 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية مكثفة في جنوب لبنان
8 مايو 2026
فلسطيني متجهاً إلى عيادة أطباء بلا حدود في مدينة غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تندد بأزمة غذاء مفتعلة في غزة
8 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©