«التعاون الخليجي»: تعطيل إيران للملاحة وإغلاق «هرمز» ابتزاز للعالم بأسره

الرياض (الاتحاد)

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، إن دول المجلس تحركت بشكل مباشر لحماية سلاسل الإمداد وضمان استمراريتها عبر تفعيل عدد من الممرات اللوجستية البديلة وإعادة توجيه الشحنات من موانئ الخليج العربي إلى موانئ بديلة على البحر الأحمر وبحر العرب.

وأضاف البديوي في كلمة خلال اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي لمناقشة مبادرة سياسية بعنوان «دعم الأمن الغذائي وإتاحة الوصول إلى الأسمدة» بحضور نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني ووزير الخارجية الكرواتي جوردان رادمان أن هذه الخطوات مدعومة بتسهيلات لوجستية لضمان تدفق الإمدادات وتلبية الطلب الدولي على الطاقة والأسمدة خلال الأوضاع الراهنة.

وأوضح أن الاجتماع ينعقد في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دول مجلس التعاون واستمرار تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الأمر الذي كشف بوضوح عمق الترابط بين قضايا الأمن الإقليمي وتحديات الأمن الغذائي العالمي.

وذكر أن «إيران ووكلاءها في المنطقة شنوا منذ 28 فبراير الماضي نحو 7 آلاف هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون خلال 45 يوماً متتالياً مستهدفين المنشآت المدنية والبنية التحتية ومرافق الطاقة بما فيها النفط والغاز ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية وأثر بشكل مباشر على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية خصوصاً السلع الغذائية والأسمدة الكيميائية».

وأشار إلى أن تعطيل الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز يمثلان ابتزازاً للعالم بأسره وانتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وخرقاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.