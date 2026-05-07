روسيا: هجوم أوكراني بمئات «المسيرات»

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الدفاعات الجوية أسقطت 347 مسيرة أوكرانية، فيما بدا هجوماً كبيراً بعدما رفضت موسكو عرضاً من كييف لوقف إطلاق النار في وقت سابق من الأسبوع الجاري وتصاعدت التوترات بشأن السلامة في احتفالات «عيد النصر» في روسيا.

وتم تدمير المسيرات القادمة في سماء ما يربو على 20 منطقة روسية، من بينها موسكو، بحسب وزارة الدفاع، في ثاني أكبر هجوم جوي أوكراني منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات.

وأطلقت أوكرانيا 389 مسيرة في أكبر هجوم جوي في مارس.

وأفادت وزارة الدفاع بأنه تم إطلاق عشرات المسيرات الأوكرانية أثناء ساعات النهار أمس، من بينها مسيرات اتجهت صوب موسكو.

وتم تأخير أو إلغاء نحو 100 رحلة طيران من وإلى المطارات الثلاثة الرئيسة بالعاصمة الروسية، بحلول منتصف النهار، وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء «موسكفا».

وأصيب 13 شخصاً بجروح بهجوم نفذته طائرات أوكرانية مسيرة على مبان سكنية في مقاطعة بريانسك الروسية على ما أعلن حاكم المقاطعة الحدودية الواقعة غرب البلاد.

وقال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز في منشور على منصة «تليغرام» إن «الهجوم استهدف منطقة بيجيتسكي بمدينة بريانسك بواسطة طائرات مسيرة ما أسفر عن أضرار في مبنيين سكنيين وأكثر من 20 شقة سكنية إضافة إلى نحو 40 سيارة».