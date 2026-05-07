الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: هجوم أوكراني بمئات «المسيرات»

حريق مستوع نفط في بريانسك جراء قصف أوكراني - أرشيفية
8 مايو 2026 01:27

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
بوتين سيلقي كلمة في يوم النصر ويلتقي بضيوف أجانب
مبعوثون من كييف وواشنطن أجروا محادثات تتعلق أزمة أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الدفاعات الجوية أسقطت 347 مسيرة أوكرانية، فيما بدا هجوماً كبيراً بعدما رفضت موسكو عرضاً من كييف لوقف إطلاق النار في وقت سابق من الأسبوع الجاري وتصاعدت التوترات بشأن السلامة في احتفالات «عيد النصر» في روسيا.
وتم تدمير المسيرات القادمة في سماء ما يربو على 20 منطقة روسية، من بينها موسكو، بحسب وزارة الدفاع، في ثاني أكبر هجوم جوي أوكراني منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات. 
وأطلقت أوكرانيا 389 مسيرة في أكبر هجوم جوي في مارس.
وأفادت وزارة الدفاع بأنه تم إطلاق عشرات المسيرات الأوكرانية أثناء ساعات النهار أمس، من بينها مسيرات اتجهت صوب موسكو. 
وتم تأخير أو إلغاء نحو 100 رحلة طيران من وإلى المطارات الثلاثة الرئيسة بالعاصمة الروسية، بحلول منتصف النهار، وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء «موسكفا».
وأصيب 13 شخصاً بجروح بهجوم نفذته طائرات أوكرانية مسيرة على مبان سكنية في مقاطعة بريانسك الروسية على ما أعلن حاكم المقاطعة الحدودية الواقعة غرب البلاد.
وقال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز في منشور على منصة «تليغرام» إن «الهجوم استهدف منطقة بيجيتسكي بمدينة بريانسك بواسطة طائرات مسيرة ما أسفر عن أضرار في مبنيين سكنيين وأكثر من 20 شقة سكنية إضافة إلى نحو 40 سيارة».

روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية
الطائرات المسيرة
يوم النصر
موسكو
العاصمة الروسية
بريانسك
آخر الأخبار
مبنى وزارة الخزانة الأميركية
الأخبار العالمية
عقوبات أميركية جديدة على إيران وميليشياتها في العراق
8 مايو 2026
طفل فلسطيني يجلس على أنقاض منزل مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء فلسطينيون لـ«الاتحاد»: أهالي غزة بحاجة إلى دعم إنساني شامل ومستدام
8 مايو 2026
حريق مستوع نفط في بريانسك جراء قصف أوكراني - أرشيفية
الأخبار العالمية
روسيا: هجوم أوكراني بمئات «المسيرات»
8 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية مكثفة في جنوب لبنان
8 مايو 2026
فلسطيني متجهاً إلى عيادة أطباء بلا حدود في مدينة غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تندد بأزمة غذاء مفتعلة في غزة
8 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©