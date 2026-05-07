بوتين سيلقي كلمة في يوم النصر ويلتقي بضيوف أجانب

أعلن يوري أوشاكوف المستشار في الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي كلمة خلال العرض العسكري الذي سيقام في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو يوم السبت بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية.
وأعلن الكرملين، في وقت سابق، تشديد الإجراءات الأمنية المحيطة ببوتين بسبب خطر شن هجوم أوكراني على الاحتفالات.
وأضاف أوشاكوف أن بوتين سيعقد بعد العرض العسكري سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو وملك ماليزيا سلطان إبراهيم ورئيس لاوس ثونجلون سيسوليث.