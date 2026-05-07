الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين سيلقي كلمة في يوم النصر ويلتقي بضيوف أجانب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
7 مايو 2026 20:54

أعلن يوري ​أوشاكوف المستشار في الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي ⁠فلاديمير بوتين سيلقي ​كلمة خلال العرض ​العسكري ‌الذي سيقام ⁠في ​الساحة الحمراء في العاصمة موسكو يوم السبت بمناسبة ذكرى الانتصار ‌في الحرب العالمية الثانية.
وأعلن ‌الكرملين، في وقت سابق، تشديد ​الإجراءات الأمنية المحيطة ببوتين بسبب خطر شن هجوم أوكراني على ‌الاحتفالات.
وأضاف أوشاكوف أن ​بوتين سيعقد بعد العرض العسكري سلسلة ​من الاجتماعات ‌الثنائية، ⁠بما ‌في ‌ذلك مع رئيس الوزراء ⁠السلوفاكي روبرت فيكو وملك ​ماليزيا سلطان إبراهيم ورئيس لاوس ثونجلون سيسوليث.

أخبار ذات صلة
روسيا تطلق تحذيراً بشأن هجوم واسع على كييف
ترامب يبحث مع بوتين إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا
المصدر: رويترز
يوم النصر
الحرب العالمية الثانية
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين سيلقي كلمة في يوم النصر ويلتقي بضيوف أجانب
اليوم 20:54
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
اليوم 20:41
خليفة الهاملي لـ«الاتحاد»: «توازن» تطلق مبادرات استراتيجية لتعزيز التوطين الصناعي وبناء قاعدة دفاعية مستدامة
اقتصاد
خليفة الهاملي لـ«الاتحاد»: «توازن» تطلق مبادرات استراتيجية لتعزيز التوطين الصناعي وبناء قاعدة دفاعية مستدامة
اليوم 20:39
«أرادَ» العقارية تستحوذ على 80% من «مستشفى ريم»
«أرادَ» العقارية تستحوذ على 80% من «مستشفى ريم»
اليوم 20:36
«الدفاع» تعقد شراكة استراتيجية مع «M42» و«برجيل القابضة» لدعم الكونجرس العالمي للطب العسكري
اقتصاد
«الدفاع» تعقد شراكة استراتيجية مع «M42» و«برجيل القابضة» لدعم الكونجرس العالمي للطب العسكري
اليوم 20:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©