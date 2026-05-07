بوتين سيلقي كلمة في يوم النصر ويلتقي بضيوف أجانب

أعلن يوري ​أوشاكوف المستشار في الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي ⁠فلاديمير بوتين سيلقي ​كلمة خلال العرض ​العسكري ‌الذي سيقام ⁠في ​الساحة الحمراء في العاصمة موسكو يوم السبت بمناسبة ذكرى الانتصار ‌في الحرب العالمية الثانية.

وأعلن ‌الكرملين، في وقت سابق، تشديد ​الإجراءات الأمنية المحيطة ببوتين بسبب خطر شن هجوم أوكراني على ‌الاحتفالات.

وأضاف أوشاكوف أن ​بوتين سيعقد بعد العرض العسكري سلسلة ​من الاجتماعات ‌الثنائية، ⁠بما ‌في ‌ذلك مع رئيس الوزراء ⁠السلوفاكي روبرت فيكو وملك ​ماليزيا سلطان إبراهيم ورئيس لاوس ثونجلون سيسوليث.