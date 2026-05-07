قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية مكثفة في جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان - أرشيفية
8 مايو 2026 01:27

بيروت (الاتحاد، وكالات)

شنت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان وأسفرت عن سقوط 8 قتلى و15 جريحاً. وقتل شخص وأصيب آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت قرية «أرزي»، كما قتل شخص وأصيب آخر في غارة على بلدة «ميفدون» في الجنوب.
وشن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت بلدات «ياطر وكفرا والنبطية وتول والدوير وحاروف»، كما أصيب عدد من المسعفين جراء غارة استهدفت محيط مستشفى في بلدة «تول» بقضاء النبطية.
وأقدم الجيش الإسرائيلي على تنفيذ تفجير ضخم في مدينة «بنت جبيل» جنوب لبنان، تزامناً مع قصف استهدف بلدتي «يحمر وزوطر»، وقصف مدفعي على بلدة «النبطية الفوقا».
كما أصيب شخص جراء غارة شنها طيران مسير إسرائيلي استهدفت دراجة نارية عند مفرق بلدة «بريقع» في قضاء النبطية.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من جنوده، أحدهم بجروح خطيرة، في جنوب لبنان جراء هجوم بطائرة مسيرة تحمل متفجرات.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم نقل الجنود المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إخطار عائلاتهم.

