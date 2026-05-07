الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤولون: أميركا وإيران تقتربان من اتفاق ينهي التصعيد

سفن قبالة سواحل عمان
7 مايو 2026 21:13

قالت مصادر ومسؤولون، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد عبر مسودة لإطار عمل من شأنه أن يوقف القتال.
وقدمت الولايات المتحدة مقترحا يتمحور، بحسب المصادر، حول مذكرة تفاهم قصيرة الأجل بدلا من اتفاق سلام شامل. 
وذكرت المصادر والمسؤولون أن البلدين يعملان في المقابل على التوصل إلى ترتيب مؤقت، ورد في مذكرة من صفحة واحدة، يمنع ​عودة الصراع ويحقق استقرار الملاحة عبر ‌مضيق هرمز.
وقال مسؤول باكستاني مشارك في جهود الوساطة بين الجانبين لوكالة رويترز "أولويتنا هي أن يعلنوا إنهاء دائما ⁠للحرب، ويمكن بحث ​بقية القضايا بمجرد عودتهم إلى المحادثات المباشرة".
وأشارت المصادر والمسؤولون إلى أن إطار العمل المقترح سينفذ على ثلاث مراحل، هي إنهاء الحرب رسميا وحل أزمة مضيق هرمز وفتح نافذة مدتها 30 يوما للتفاوض على اتفاق أوسع.
وردا على سؤال عن مدى سرعة التوصل إلى اتفاق، قال طاهر أندرابي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية خلال إفادة صحفية في إسلام آباد اليوم الخميس "لا نزال متفائلين".
وأضاف "ببساطة، نتوقع التوصل إلى اتفاق ‌عاجلا وليس آجلا".
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أمس الأربعاء "يريدون إبرام اتفاق. لقد أجرينا محادثات جيدة للغاية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق". وأضاف، في وقت لاحق "سينتهي الأمر بسرعة".

المصدر: رويترز
آخر الأخبار
اتحاد الدراجات يستعرض استراتيجية 2028 ويكرم أبطال الموسم
برعاية شمسة بنت حمدان بن محمد.. «بصمة الإمارات» يحتفي بالمشاريع الناشئة والصناعات المحلية
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء انتيغوا وباربودا بإعادة انتخابه
وزارة الدفاع: رئيس الدولة والرئيس المصري يتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية
«الفجيرة للفنون القتالية» و«حماية الطفل» يبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز السلامة الرياضية
