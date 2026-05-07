الأخبار العالمية

قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
8 مايو 2026 01:02

قتل 12 شخصا، على الأقل بينهم طفلان، جراء غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان الخميس، وفق لبيانات صادرة عن أحصت وزارة الصحة، على الرغم من سريان هدنة.
وأوردت الوزارة، في بيانات منفصلة، مقتل خمسة أشخاص جراء غارات على بلدة "حبوش" في منطقة النبطية، وثلاثة بينهم طفل في بلدة "الدوير"، وثلاثة آخرين بينهم طفلة في بلدة "حاروف".
وأشارت إلى أن غارة على بلدة "مجدل سلم" في منطقة مرجعيون أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.
يأتي ذلك فيما يعقد لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المباحثات المباشرة في واشنطن في 14 و15 مايو الجاري، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الخميس.

