ذكرت وكالة أنباء ​الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة أن عدد قتلى انفجار ⁠مصنع للألعاب النارية في ​إقليم ​هونان بجنوب ‌البلاد ارتفع ⁠من ​26 إلى 37 شخصاً، مضيفة أن شخصا واحداً ‌لا يزال في عداد المفقودين. ووقع ‌الانفجار حوالي الساعة 4:40 مساء (0840 ​بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين في مدينة ليويانغ المعروفة بأنها عاصمة ‌الألعاب النارية في الصين ​إذ تمثل 60 بالمئة من السوق المحلية ​وحوالي ‌70 ⁠بالمئة ‌من الصادرات.

وأوضحت ‌شينخوا أن أعمال البحث ⁠والإنقاذ في الموقع ​قد انتهت في الوقت الراهن وأن 51 شخصاً يخضعون للعلاج في ​المستشفيات.



