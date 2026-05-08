ارتفاع قتلى انفجار مصنع ألعاب نارية بالصين إلى 37

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة أن عدد قتلى انفجار مصنع للألعاب النارية في إقليم هونان بجنوب البلاد ارتفع من 26 إلى 37 شخصاً، مضيفة أن شخصا واحداً لا يزال في عداد المفقودين. ووقع الانفجار حوالي الساعة 4:40 مساء (0840 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين في مدينة ليويانغ المعروفة بأنها عاصمة الألعاب النارية في الصين إذ تمثل 60 بالمئة من السوق المحلية وحوالي 70 بالمئة من الصادرات.
وأوضحت شينخوا أن أعمال البحث والإنقاذ في الموقع قد انتهت في الوقت الراهن وأن 51 شخصاً يخضعون للعلاج في المستشفيات.