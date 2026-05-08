الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روبيو يتوقع رد إيران على اقتراح أميركي اليوم

روبيو يدلي بتصريح صحفي في روما
8 مايو 2026 16:46

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تتوقع ردا من إيران، اليوم الجمعة، على الاقتراحات التي بعثت بها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد الحالي في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد روبيو لصحافيين خلال زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما "نحن نتوقع ردا منهم اليوم في وقت ما (...) آمل أن يكون عرضا جديا، آمل ذلك فعلا".
وأضاف "نأمل أن يُفضي ذلك إلى عملية تفاوض جادة". 
كذلك، انتقد بشدة سعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه أمر "غير مقبول".
وصرح روبيو للصحافيين "تزعم إيران حاليا أنها تملك، أن لديها الحق بالسيطرة على ممر مائي دولي... هذا أمر غير مقبول يحاولون تطبيعه".

أخبار ذات صلة
لبنان يتمسك بوقف إطلاق النار قبل المفاوضات مع إسرائيل
عقوبات أميركية جديدة على إيران وميليشياتها في العراق
المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
إيران
مقترحات
مفاوضات مباشرة
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني يستقبل المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات
الأخبار العالمية
لبنان يتمسك بوقف إطلاق النار قبل المفاوضات مع إسرائيل
اليوم 18:15
«أبوظبي للأثقال» يغازل الأحلام الأولمبية في «الآسيوية»
الرياضة
«أبوظبي للأثقال» يغازل الأحلام الأولمبية في «الآسيوية»
اليوم 18:00
حمدان بن محمد يبارك لبشرى البلوشي اختيارها من الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلاً عن الشرق الأوسط
علوم الدار
حمدان بن محمد يبارك لبشرى البلوشي اختيارها من الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلاً عن الشرق الأوسط
اليوم 17:58
«أبوظبي للمرطبات» تؤسس منشأة لإنتاج المشروبات بكيزاد باستثمارات 300 مليون درهم
اقتصاد
«أبوظبي للمرطبات» تستثمر 300 مليون درهم لتأسيس منشأة لإنتاج المشروبات بكيزاد
اليوم 17:44
عينات للكشف عن فيروس هانتا
الأخبار العالمية
إسبانيا ترصد حالة اشتباه بفيروس هانتا
اليوم 17:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©