روبيو يتوقع رد إيران على اقتراح أميركي اليوم

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن واشنطن تتوقع ردا من إيران، اليوم الجمعة، على الاقتراحات التي بعثت بها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد الحالي في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد روبيو لصحافيين خلال زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما "نحن نتوقع ردا منهم اليوم في وقت ما (...) آمل أن يكون عرضا جديا، آمل ذلك فعلا".

وأضاف "نأمل أن يُفضي ذلك إلى عملية تفاوض جادة".

كذلك، انتقد بشدة سعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز، واصفا إياه بأنه أمر "غير مقبول".

وصرح روبيو للصحافيين "تزعم إيران حاليا أنها تملك، أن لديها الحق بالسيطرة على ممر مائي دولي... هذا أمر غير مقبول يحاولون تطبيعه".