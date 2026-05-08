الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسبانيا ترصد حالة اشتباه بفيروس هانتا

عينات للكشف عن فيروس هانتا
8 مايو 2026 17:43

​قال خافيير باديا وزير الدولة ⁠للشؤون الصحية في ​إسبانيا، ​اليوم ‌الجمعة، ⁠للصحفيين ​إن امرأة في إقليم أليكانتي بجنوب ‌شرق البلاد ظهرت ‌عليها أعراض تتفق ​مع الإصابة بفيروس هانتا.
وأضاف أن المرأة كانت ‌مسافرة على ​متن رحلة جوية مع ​مريض ‌توفي ⁠في جوهانسبرغ بجنوب أفريقا ‌بعد ‌سفره على ⁠سفينة الرحلات (هونديوس) ​وإصابته بالفيروس.
كانت منظمة الصحة العالمية قد طمأنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، إلى أن خطر تفشي فيروس هانتا في العالم "منخفض كثيرا"، بعدما ظهر على متن السفينة السياحية في المحيط الأطلسي وأودى بحياة ثلاثة ركاب.
وقال  كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة للصحافيين في جنيف "إنه فيروس خطير، لكن فقط للشخص المصاب به. أما الخطر على عامة الناس، فيبقى منخفضا كثيرا".
وغادرت السفينة "إم في هونديوس"، التي أصبحت محور اهتمام دولي، خليج برايا في الرأس الأخضر الأربعاء، متجهة إلى تينيريفي في أرخبيل جزر الكناري الإسبانية حيث يُتوقع وصولها الأحد.

أخبار ذات صلة
"الصحة العالمية" تدلي بتصريح بشأن إصابات فيروس "هانتا"
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تتجه إلى إسبانيا
المصدر: رويترز
فيروس هانتا
إسبانيا
إصابة
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني يستقبل المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات
الأخبار العالمية
لبنان يتمسك بوقف إطلاق النار قبل المفاوضات مع إسرائيل
اليوم 18:15
«أبوظبي للأثقال» يغازل الأحلام الأولمبية في «الآسيوية»
الرياضة
«أبوظبي للأثقال» يغازل الأحلام الأولمبية في «الآسيوية»
اليوم 18:00
حمدان بن محمد يبارك لبشرى البلوشي اختيارها من الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلاً عن الشرق الأوسط
علوم الدار
حمدان بن محمد يبارك لبشرى البلوشي اختيارها من الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلاً عن الشرق الأوسط
اليوم 17:58
«أبوظبي للمرطبات» تؤسس منشأة لإنتاج المشروبات بكيزاد باستثمارات 300 مليون درهم
اقتصاد
«أبوظبي للمرطبات» تستثمر 300 مليون درهم لتأسيس منشأة لإنتاج المشروبات بكيزاد
اليوم 17:44
عينات للكشف عن فيروس هانتا
الأخبار العالمية
إسبانيا ترصد حالة اشتباه بفيروس هانتا
اليوم 17:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©