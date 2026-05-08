الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

اليونان تحقق في مسيّرة عسكرية غامضة على شواطئها

المركبة البحرية المسيّرة على شواطئ اليونان
8 مايو 2026 20:02

قالت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، إنها تجري حاليا تحقيقا بشأن مركبة مسيرة ومسلحة، ظهرت على سطح المياه وجرفتها الأمواج إلى إحدى الجزر الواقعة قبالة الساحل الغربي للبلاد.

وعثر صياد على المركبة داخل كهف ساحلي على جزيرة "ليفكادا"، أمس الخميس، وقام بقطرها إلى مرفأ قريب.

ونقلت المركبة، اليوم الجمعة، إلى قاعدة بحرية على البر الرئيسي لليونان لإخضاعها للفحص، حسبما أفادت به القناة اليونانية الرسمية " إي آر تي نيوز".

ورغم عدم تأكيد السلطات، حتى الآن، لمصدر هذه المركبة، إلا أن خبراء بحريين يونانيين أشاروا إلى أن خصائصها تشبه مسيرات "ماجورا" الأوكرانية، وهي مركبات يتم تفجيرها عن بُعد، وقد تم استخدامها بالفعل في عمليات بحرية متعددة.

المصدر: د ب أ
