اليونان تحقق في مسيّرة عسكرية غامضة على شواطئها

قالت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، إنها تجري حاليا تحقيقا بشأن مركبة مسيرة ومسلحة، ظهرت على سطح المياه وجرفتها الأمواج إلى إحدى الجزر الواقعة قبالة الساحل الغربي للبلاد.

وعثر صياد على المركبة داخل كهف ساحلي على جزيرة "ليفكادا"، أمس الخميس، وقام بقطرها إلى مرفأ قريب.

ونقلت المركبة، اليوم الجمعة، إلى قاعدة بحرية على البر الرئيسي لليونان لإخضاعها للفحص، حسبما أفادت به القناة اليونانية الرسمية " إي آر تي نيوز".

ورغم عدم تأكيد السلطات، حتى الآن، لمصدر هذه المركبة، إلا أن خبراء بحريين يونانيين أشاروا إلى أن خصائصها تشبه مسيرات "ماجورا" الأوكرانية، وهي مركبات يتم تفجيرها عن بُعد، وقد تم استخدامها بالفعل في عمليات بحرية متعددة.