السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستشار النمسا يدين الاعتداءات الإيرانية ويجدد تضامن بلاده الكامل مع الإمارات

كريستيان شتوكر
9 مايو 2026 01:04

أكد كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا، إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة، مجدداً تضامن النمسا الكامل مع الإمارات واحترامها التام لسيادتها وسلامة أراضيها.

وعبر مستشار النمسا، في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أبوظبي مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين النمسا ودولة الإمارات تقوم على الثقة والموثوقية والاحترام المتبادل، وهي قيم تجعل البلدين شريكين قويين يمكن الاعتماد عليهما.

أخبار ذات صلة
مواجهة مسلحة بين الجيش الأميركي وإيران في مضيق هرمز
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران انتهاك للقوانين الدولية والمواثيق الأممية

وقال "لقد كان شرفاً عظيماً أن يستقبلني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي"، مؤكدا وقوف النمسا بحزم إلى جانب دولة الإمارات وإدانتها بشكل لا لبس فيه أي عدوان عليها.

وأعرب مستشار جمهورية النمسا عن تقدير بلاده للدعم والحماية اللذين قدمتهما دولة الإمارات للمواطنين النمساويين في ظل الظروف الراهنة.

المصدر: وام
النمسا
إدانة
كريستيان شتوكر
آخر الأخبار
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مواجهة مسلحة بين الجيش الأميركي وإيران في مضيق هرمز
9 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران انتهاك للقوانين الدولية والمواثيق الأممية
9 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرئيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: متمسكون بوقف إطلاق النار للانطلاق بمفاوضات مع إسرائيل
9 مايو 2026
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
بكين تعلن وقوع هجوم على ناقلة نفط صينية في مضيق هرمز
9 مايو 2026
فلسطينيون يحتشدون للحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة تعاني انهياراً شاملاً في مقومات الحياة الأساسية
9 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©