مستشار النمسا يدين الاعتداءات الإيرانية ويجدد تضامن بلاده الكامل مع الإمارات

أكد كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا، إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة، مجدداً تضامن النمسا الكامل مع الإمارات واحترامها التام لسيادتها وسلامة أراضيها.

وعبر مستشار النمسا، في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أبوظبي مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين النمسا ودولة الإمارات تقوم على الثقة والموثوقية والاحترام المتبادل، وهي قيم تجعل البلدين شريكين قويين يمكن الاعتماد عليهما.

وقال "لقد كان شرفاً عظيماً أن يستقبلني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي"، مؤكدا وقوف النمسا بحزم إلى جانب دولة الإمارات وإدانتها بشكل لا لبس فيه أي عدوان عليها.

وأعرب مستشار جمهورية النمسا عن تقدير بلاده للدعم والحماية اللذين قدمتهما دولة الإمارات للمواطنين النمساويين في ظل الظروف الراهنة.