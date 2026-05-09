"البنتاجون" ينشر للمرة الأولى ملفات سرية عن الأجسام الطائرة المجهولة

بدأت وزارة الحرب الأميركية " البنتاجون" في نشر الدفعة الأولى من الملفات التي كانت سرية في السابق حول الأجسام الطائرة مجهولة الهوية.

وذكر "البنتاجون" ان هذا يمثل الإصدار الأول من ملفات لم تعرض من قبل حول الظواهر الشاذة غير المحددة، مضيفاً أن الشعب الأمريكي يمكنه الآن الوصول إلى ملفات الظواهر الشاذة غير المحددة الخاصة بالحكومة الاتحادية والتي رفعت عنها السرية على الفور.





ويعرض موقع البنتاجون المخصص للظواهر الشاذة غير المحددة صوراً باللونين الأبيض والأسود لأجسام طائرة بالإضافة إلى وثائق قديمة من الإدارات والوكالات الحكومية. ويضم الإصدار الأول أكثر من 160 ملفاً.