لورا فرنانديز تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لكوستاريكا

9 مايو 2026 09:01

أدت لورا فرنانديز اليمين الدستورية رئيسة لكوستاريكا لولاية مدتها 4 سنوات، وذلك خلال حفل أقيم في الاستاد الوطني بمدينة سان خوسيه.

وتسلّمت فرنانديز البالغة من العمر 39 عاماً، وشاح الرئاسة من الرئيس المنتهية ولايته رودريغو تشافيز أمام حشد ضم نحو 20 ألف شخص، ومن بينهم شخصيات أجنبية بارزة.

شغلت فرنانديز سابقاً منصب وزيرة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية، ثم منصب وزيرة الرئاسة. وكانت مرشحة عن حزب الشعب السيادي، وفازت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أول فبراير الماضي.

وفي أول خطاب لها كرئيسة للبلاد، أكدت فرنانديز أن حكومتها ستكافح الجريمة وستمنع تهريب المخدرات من التغلغل في مؤسسات الدولة.

