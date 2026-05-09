السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

"الصحة العالمية" تؤكد أن خطر تفشّي فيروس "هانتا" محدود جداً

9 مايو 2026 09:06

أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر تفشّي فيروس "هانتا" على مستوى العالم محدود جدًا، وذلك بعد ظهوره على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، ما أسفر عن وفاة ثلاثة ركاب.

وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، في تصريح صحفي بجنيف: "إنه فيروس خطير، لكنه يقتصر على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدودًا جدًا".

وأوضح أن العدوى، في بعض الحالات، لم تنتقل حتى إلى الأشخاص المقيمين في المقصورة المجاورة للمصاب.

وأضاف: "الأمر لا يشبه الحصبة إطلاقًا، وهو بالتأكيد ليس كوفيد جديدًا".

وينتقل فيروس "هانتا" عادة من القوارض المصابة، غالبًا عبر البول أو الفضلات أو اللعاب، إلا أن خبراء أكدوا أن السلالة المكتشفة على متن السفينة، وهي "هانتا أنديس"، تُعد نادرة ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر.

المصدر: وام
