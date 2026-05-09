اليونان تعتزم حظر استخدام القاصرين السكوتر الكهربائي بعد حوادث مميتة

9 مايو 2026 14:16

تتحرك الحكومة اليونانية باتجاه فرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة بشأن السكوتر الكهربائي عقب حوادث مميتة راح ضحيتها قاصرون بما في ذلك فتى يبلغ 13 عاماً في إيليا، وحادث تصادم خطير شمل طفلاً آخر بعمر 12 عاماً في أسبروبيرجوس.

وتدرس وزارة النقل فرض حظر كامل على استخدام السكوتر من جانب أي شخص دون الـ18 عاماً، وتأمين إلزامي للسائقين البالغين وغرامات أعلى للراكبين والشركات، بحسب صحيفة كاثيميريني.

ومن المتوقع أن يقدم نائب وزير النقل كونستانتينوس كيرانكيس، قانوناً بعد فترة قصيرة.

وقال وزير حماية المواطنين ميكاليس كريسوخيديس، إن السكوتر يجب أن يعمل "على مستوى من الأمان" ووصف حظر استخدامه على من هم دون الـ18 عاماً بأنها أولوية قصوى وتساءل: "إذا ما صدمك سكوتر اليوم من سيعوضك؟".

المصدر: وام
