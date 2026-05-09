السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الصحة العالمية": 6 حالات مؤكدة بفيروس "هانتا" على متن سفينة سياحية

"الصحة العالمية": 6 حالات مؤكدة بفيروس "هانتا" على متن سفينة سياحية
9 مايو 2026 13:42

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس "هانتا"، من أصل 8 حالات مشتبه بها، وذلك عقب تفشّي الفيروس على متن سفينة سياحية.

وذكرت المنظمة في بيان، إنه حتى 8 مايو، تم الإبلاغ عن ثماني إصابات، بينها ثلاث وفيات، - نسبة الوفيات 38%-، و تم تأكيد ست حالات مخبرياً على أنها إصابات بفيروس "هانتا"، وجميعها تعود إلى سلالة فيروس الأنديز "ANDV".

أخبار ذات صلة
"الصحة العالمية" تؤكد أن خطر تفشّي فيروس "هانتا" محدود جداً
"الصحة العالمية": تفشي فيروس "هانتا" لا يشكل بداية جائحة


وأوضحت المنظمة أن مستوى الخطر على الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة يُعدّ متوسطاً.

وأضاف البيان أن منظمة الصحة العالمية تقيّم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم بأنه منخفض، وستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر بصورة مستمرة.

المصدر: وام
منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية
آخر الأخبار
تعبيرية
التعليم والمعرفة
خبراء يابانيون يبتكرون وقوداً من الماء والهواء
اليوم 16:00
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
الرياضة
بعد حسم اللقب.. «صراع الهبوط» يخطف الأنظار في «دوري أدنوك»
اليوم 16:00
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف
الترفيه
«سياحة عجمان» تعزِّز مكانة الإمارة في الرياضية والجولف
اليوم 15:53
«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
علوم الدار
«صحة» تواصل تطوير منظومة صحية متقدمة بدعم وإشراف دائرة الصحة - أبوظبي
اليوم 15:45
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني في البحرين ويؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة
اليوم 15:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©