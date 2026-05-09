الداخلية البحرينية: القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه".

وقالت الوزارة إن كشف التنظيم تم بناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر.

وأوضحت أنه تم القبض على 41 شخصاً من التنظيم الرئيسي، وأنه جار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.