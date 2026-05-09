الأخبار العالمية

إسبانيا تشتبه في إصابة امرأة ثانية بفيروس هانتا

عينات للكشف عن فيروس هانتا
9 مايو 2026 16:43

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، الاشتباه في إصابة امرأة ثانية في البلاد بسلالة "الأنديز" من فيروس هانتا.

المرأة كانت استقلت نفس رحلة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه إل إم) التي حاولت امرأة هولندية مصابة، توفيت في وقت لاحق، الإقلاع على متنها من جوهانسبرغ إلى أمستردام بعد أن غادرت السفينة السياحية الفاخرة "هونديوس" التي ضربها الفيروس الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على منصة "إكس" مساء أمس الجمعة، إن المرأة المعنية تعيش في إقليم كتالونيا وإنها وضعت في الحجر الصحي بأحد المستشفيات، كإجراء احترازي، فيما لم تظهر عليها أي أعراض للمرض.

وقال خافيير باديا، وزير الدولة للشؤون الصحية، في وقت سابق أمس، إنه تم نقل امرأة في مدينة "أليكانتي" تعاني من أعراض خفيفة للإصابة إلى المستشفى لتنفيذ إجراءات العزل.

وكانت المرأة استقلت نفس رحلة الطيران التابعة لـ "كيه إل إم"، وكانت تجلس على بعد صفين خلف المرأة الهولندية المصابة بفيروس هانتا.

وقال باديا إن المرأة كانت تعاني من سعال خفيف، وبالتالي ربما تكون مصابة أيضًا. ولم تعرف نتائج أي فحوصات "بي سي آر"  أجريت للمرأتين بشكل فوري.

وكانت المرأة الهولندية اختصرت رحلتها على متن السفينة "هونديوس" إلى جزيرة سانت هيلينا بعد وفاة زوجها على متن السفينة. وفي 24 أبريل الماضي، سافرت إلى جنوب أفريقيا مع جثمانه وحاولت العودة إلى ديارها في اليوم التالي ولكن محاولتها باءت بالفشل.

وقد تمكنت المرأة بالفعل، في وقت لاحق من ركوب الطائرة مع ركاب آخرين ولكن تم إنزالها قبل الإقلاع بوقت قصير بسبب سوء حالتها الصحية، ثم ما لبست أن لقيت حتفها بعد ذلك بوقت قصير في المستشفى.

المصدر: د ب أ
