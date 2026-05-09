روسيا تحتفل بذكرى يوم النصر في الحرب العالمية الثانية

احتفلت روسيا، اليوم السبت، بذكرى يوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام.

وشهدت العاصمة موسكو، بهذه المناسبة، عرضا عسكريا في الساحة الحمراء حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدعوون من بعض الدول.

وفي كلمته أمام العرض، استحضر بوتين انتصار الاتحاد السوفياتي على النازية.

وقال إن "الإنجاز العظيم لجيل المنتصرين يُلهم الجنود الذين ينفّذون اليوم أهداف العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وأضاف "إنهم يواجهون قوّة عدوانية مسلّحة ومدعومة من حلف الناتو بأكمله. وعلى رغم ذلك، فإن أبطالنا يمضون قدما"، مؤكدا "أؤمن إيمانا راسخا بأن قضيّتنا عادلة".

وانطلق العرض بعيد الساعة 10,00 صباحا بتوقيت موسكو (07,00 بتوقيت غرينتش)، مع دخول تشكيلة من الجنود يحملون العلم الروسي إلى الساحة الحمراء.