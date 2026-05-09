السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تحتفل بذكرى يوم النصر في الحرب العالمية الثانية

جنود في الساحة الحمراء خلال الاحتفال بذكرى يوم النصر
9 مايو 2026 17:42

احتفلت روسيا، اليوم السبت، بذكرى يوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام.
وشهدت العاصمة موسكو، بهذه المناسبة، عرضا عسكريا في الساحة الحمراء حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدعوون من بعض الدول.

وفي كلمته أمام العرض، استحضر بوتين انتصار الاتحاد السوفياتي على النازية.

    بوتين يحضر احتفالات يوم النصر

وقال إن "الإنجاز العظيم لجيل المنتصرين يُلهم الجنود الذين ينفّذون اليوم أهداف العملية العسكرية الخاصة" في  أوكرانيا.
وأضاف "إنهم يواجهون قوّة عدوانية مسلّحة ومدعومة من حلف الناتو بأكمله. وعلى رغم ذلك، فإن أبطالنا يمضون قدما"، مؤكدا "أؤمن إيمانا راسخا بأن قضيّتنا عادلة".
وانطلق العرض بعيد الساعة 10,00 صباحا بتوقيت موسكو (07,00 بتوقيت غرينتش)، مع دخول تشكيلة من الجنود يحملون العلم الروسي إلى الساحة الحمراء.

المصدر: آ ف ب
روسيا
يوم النصر
الحرب العالمية الثانية
النازية
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويطلع على مشاريع منطقة الظفرة حتى عام 2030
