السيسي وماكرون يبحثان التطورات الإقليمية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك على هامش افتتاح حرم جديد تابع لجامعة سنغور الفرانكوفونية في الإسكندرية في مستهل جولة يجريها ماكرون في أفريقيا.

وأفاد بيان، صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأنّ الرئيسين ناقشا "تطورات القضايا الإقليمية".

وتطرّقا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستمرار دخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الأوضاع في لبنان.

وفيما أشار المتحدث إلى "الجهود المصرية الرامية لاحتواء التوترات الراهنة"، أكد رفض القاهرة "القاطع" للمساس بسيادة الدول العربية.

ووفق البيان، فقد "ثمّن" ماكرون التقدم الذي تشهده العلاقات الفرنسية المصرية، وأعرب عن "حرص بلاده على تطوير التعاون في مختلف المجالات"، كما أشاد "بحجم التبادل التجاري والاستثمارات الفرنسية في مصر".

ويفتتح ماكرون، خلال زيارته، حرما جديدا لجامعة سنغور الفرنكوفونية في برج العرب في غرب الإسكندرية.

والجامعة المتخصصة بالتنمية الأفريقية، تأسست في العام 1990 بمبادرة من المنظمة الفرنكوفونية، وهي تهتم بقضايا التنمية وإعداد القادة المستقبليين للقارة.