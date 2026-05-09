الرئيس السوري ورئيس وزراء لبنان يبحثان التنسيق الأمني

الرئيس السوري يستقبل رئيس وزراء لبنان
9 مايو 2026 20:28

ناقش الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، التنسيق الأمني وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال بيان رئاسي إن اللقاء تناول "تعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سُعدت والوفد الحكومي المُرافق بزيارة سوريا العزيزة واللقاء بالرئيس أحمد الشرع. يهمني تأكيد أننا أحرزنا اليوم تقدماً كبيراً في معالجة قضايانا المشتركة لا سيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والنقل والأمن، وذلك بروح طيّبة وحرص على التعاون بلا تحفّظ ولا تردّد من دولة إلى دولة، وإنني على ثقة أن نتائجها الملموسة ستظهر قريباً".
وأضاف تمام "بحثنا أيضاً في التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة. وسنستمر في التشاور على الصعيد السياسي وتعزيز التعاون بين بلدينا وهو لا يقتصر على المجالات التي ذكرناها. ولهذه الغاية، سوف ننشئ لجاناً مشتركة ونكثف التواصل على المستوى الوزاري".

