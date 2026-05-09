الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الصحة العالمية»: خطر تفشّي فيروس «هانتا» محدود جداً

10 مايو 2026 01:59

جنيف (وام)

أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر تفشّي فيروس «هانتا» على مستوى العالم محدود جداً، وذلك بعد ظهوره على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، ما أسفر عن وفاة ثلاثة ركاب.
وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، في تصريح صحفي بجنيف: «إنه فيروس خطير، لكنه يقتصر على الشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى محدوداً جداً».
وأوضح أن العدوى، في بعض الحالات، لم تنتقل حتى إلى الأشخاص المقيمين في المقصورة المجاورة للمصاب، مضيفاً «الأمر لا يشبه الحصبة إطلاقاً، وهو بالتأكيد ليس كوفيد جديداً». وينتقل فيروس «هانتا» عادة من القوارض المصابة، غالباً عبر البول أو الفضلات أو اللعاب، إلا أن خبراء أكدوا أن السلالة المكتشفة على متن السفينة، وهي «هانتا أنديس»، تُعد نادرة ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر.
في الأثناء، قال فرناندو جراندي-مارلاسكا وزير الداخلية الإسباني أمس، إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن السفينة. 
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين أخريين لنقل باقي المواطنين الأوروبيين.  وقال إن الولايات المتحدة وبريطانيا ⁠أكدتا أيضاً أنه يجري الترتيب لإرسال طائرات ووضع خطط طوارئ من ​أجل المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم ​من إرسال ‌طائرات لنقلهم.

