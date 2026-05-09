أبرز الأخبار
ليبيا تدعو إلى التنسيق معها قبل أي تمديد لولاية «إيريني»

10 مايو 2026 01:58

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أهمية إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية الليبية، وضرورة ضمان التنسيق الكامل مع ليبيا قبل النظر في أي تمديد إضافي لولاية عملية «إيريني». ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال»، أمس، عن السني قوله، خلال مباحثات جمعته بمسؤولي العلاقات العامة في فرنسا واليونان والاتحاد الأوروبي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن اللقاء جاء في إطار تبادل وجهات النظر بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، حيث تركزت المناقشات على التحديات التي تواجه عملية «إيريني» قبل مراجعة ولايتها المرتقبة خلال الشهر الجاري. وتراقب مهمة «إيريني» التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة الساحل الليبي، حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من جانب الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، تحدثت وسائل إعلام ليبية، أمس، عن توقف الاشتباكات المسلحة التي دارت منذ ساعات فجر أمس الأول في محيط مجمع نفطي بمدينة الزاوية، وتسببت في وقف العمل فيه بعد أضرار طالته منها تضرر خزانات وقود.
أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط الليبية، أمس، استئناف العمليات التشغيلية في مستودع الزاوية النفطي، وذلك في إطار مواصلة جهودها لضمان استقرار إمدادات السوق المحلية من الوقود والمشتقات النفطية.

