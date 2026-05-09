الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
غارات إسرائيلية على غزة

مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في غزة (أرشيفية)
10 مايو 2026 01:58

غزة (الاتحاد)

أصيب 9 فلسطينيين بينهم طفل جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزلاً في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بعد وقت قصير من تهديد سكانه وإخلاء المنطقة المحيطة به.
وقال جهاز الدفاع المدني في غزة، إن الطيران الإسرائيلي قصف منزلاً، مما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين وتدمير المنزل بالكامل.
وأضاف أن القصف ألحق أضراراً بعشرات المنازل والمباني المجاورة، وتسبب في اندلاع حرائق في عدد منها، الأمر الذي يهدد بحرمان عشرات العائلات من البقاء في منازلها نتيجة حجم الأضرار والخطر القائم، في حين أفاد مصدر طبي بوصول المصابين إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة، ومن بينهم طفل.
وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي هدد باستهداف المنزل وأصدر أوامر بإخلاء المربع السكني، قبل أن تستهدفه طائرة استطلاع بصاروخ لم ينفجر، ثم عاودت مقاتلة إسرائيلية قصفه مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه.
وأشار الشهود إلى أن القصف تسبب في تشريد عشرات العائلات التي تقيم في خيام أو منازل متضررة جراء الحرب، وتكتظ المناطق الغربية من قطاع غزة بمئات الآلاف من السكان، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على أكثر من 50% من مساحة القطاع، معظمها بالمناطق الشرقية.

