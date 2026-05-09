«سنتكوم»: الحصار البحري على إيران لا يزال مستمراً

واشنطن (وكالات)



أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، أن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال مستمراً بشكل كامل. وأضافت في منشور على «إكس»: «حتى اليوم (أمس)، أعادت قوات (سنتكوم) توجيه 58 سفينة تجارية، وعطلت 4 منها منذ 13 أبريل؛ لمنعها من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها».

وفي وقت متأخر الجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قد تستأنف «العملية القصيرة» التي حملت اسم «مشروع الحرية»، والتي هدفت إلى توجيه السفن عبر مضيق هرمز، وفق CNN.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض: «أعتقد أن مشروع الحرية جيد، لكن أعتقد أن لدينا أيضاً وسائل أخرى للقيام بذلك، قد نعود إلى مشروع الحرية إذا لم تتحقق الأمور، لكنه سيكون مشروع الحرية بلس، أي مشروع الحرية، إضافة لأمور أخرى».

وعلّق ترامب العملية بشكل مفاجئ، الثلاثاء، قائلاً في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن هناك تقدماً كبيراً نحو اتفاق لإنهاء الحرب التي شلت حركة الملاحة في المضيق.

وتأخرت إيران في تسليم ردها على مذكرة التفاهم الأميركية، والذي كانت تنتظره واشنطن الجمعة، ما قد يعرقل مساعي استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين، بعد اشتباكات بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز، استمرت يومين.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة عرضت على إيران تخفيف العقوبات مقابل وقف تخصيب اليورانيوم، وإعادة فتح مسارات الشحن التجاري عبر هرمز، وقالت التقارير، إن واشنطن وطهران قد تستأنفان المحادثات الأسبوع المقبل، على أقرب تقدير في إسلام آباد.

وقال الرئيس الأميركي، إن الولايات المتحدة تتوقع رداً من إيران قريباً بشأن مقترحها الرامي إلى إنهاء الحرب، مضيفاً، «نقوم بعمل جيد جداً في مضيق هرمز».

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن إيران تماطل بالعملية، أجاب الرئيس: «سنكتشف ذلك قريباً»

وفي سياق متصل، قالت بريطانيا، أمس، إنها سترسل سفينتها الحربية «إتش.إم.إس دراجون» إلى الشرق الأوسط استعداداً ​لمسعى دولي محتمل لحماية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف.

وسبق إرسال دراجون، ⁠وهي مدمرة تابعة لسلاح الدفاع الجوي، إلى شرق ​البحر المتوسط في مارس بعد ​وقت ‌قصير من بدء ⁠الحرب ​مع إيران للمساعدة في الدفاع عن قبرص.

ويأتي إرسالها إلى الشرق الأوسط في أعقاب خطوة من فرنسا بإرسال مجموعة حاملة طائرات تابعة ‌لها إلى جنوب البحر الأحمر وسط ‌عمل البلدين معاً على خطة دفاعية تهدف إلى استعادة الثقة في الممر التجاري.



تحالف

قال متحدث باسم ​وزارة الدفاع البريطانية: «الخطوة المسبقة بإرسال إتش.إم.إس دراجون جزء من التخطيط الحذر الذي سيضمن استعداد المملكة المتحدة، في إطار تحالف متعدد الجنسيات تقوده المملكة المتحدة وفرنسا بشكل ‌مشترك، لتأمين المضيق ​عندما تسمح الظروف بذلك».