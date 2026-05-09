مقتل عشرات الإرهابيين في اشتباكات مع جيش نيجيريا

أعلن الجيش النيجيري أنه قتل 50 إرهابيا على الأقل في اشتباكات جرت هذا الأسبوع إثر هجوم على قاعدة بشمال شرق البلاد حيث تنشط جماعات متطرفة.

وقال الجيش إن الإرهابيين قُتلوا، الخميس، في تصدي قواته لهجوم منسّق شنّوه على مقر اللواء السابع والعشرين في بلدة "بوني غاري"، وعلى نقطة تفتيش قريبة في ولاية يوبي.

وجاء في بيان له صدر، أمس الجمعة، أن "الهجوم، الذي شنّه نحو الساعة 02,00 تحت جنح الظلام، عدد كبير من الإرهابيين انطلقوا من محاور عدة، تصدّت له القوات بقوة نارية مدمّرة، وبراعة تكتيكية، وتصميم راسخ".

وتابع الجيش "تم تحييد ما لا يقل عن 50 إرهابيا"، كما صودرت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. وأعلن مقتل اثنين من جنوده.

وأظهرت صور نشرها الجيش جثثا وأسلحة وذخائر.

وأكد مصدر استخباراتي، طلب عدم كشف هويته، وقوع الهجوم وتصدي الجيش له.