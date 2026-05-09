السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
مقتل عشرات الإرهابيين في اشتباكات مع جيش نيجيريا

عناصر من الجيش النيجيري
9 مايو 2026 22:41

أعلن الجيش النيجيري أنه قتل 50 إرهابيا على الأقل في اشتباكات جرت هذا الأسبوع إثر هجوم على قاعدة بشمال شرق البلاد حيث تنشط جماعات متطرفة.
وقال الجيش إن الإرهابيين قُتلوا، الخميس، في تصدي قواته لهجوم منسّق شنّوه على مقر اللواء السابع والعشرين في بلدة "بوني غاري"، وعلى نقطة تفتيش قريبة في ولاية يوبي.
وجاء في بيان له صدر، أمس الجمعة، أن "الهجوم، الذي شنّه نحو الساعة 02,00 تحت جنح الظلام، عدد كبير من الإرهابيين انطلقوا من محاور عدة، تصدّت له القوات بقوة نارية مدمّرة، وبراعة تكتيكية، وتصميم راسخ".
وتابع الجيش "تم تحييد ما لا يقل عن 50 إرهابيا"، كما صودرت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. وأعلن مقتل اثنين من جنوده.
وأظهرت صور نشرها الجيش جثثا وأسلحة وذخائر.
وأكد مصدر استخباراتي، طلب عدم كشف هويته، وقوع الهجوم وتصدي الجيش له.

المصدر: آ ف ب
