بولندا تعثر على طائرة مسيرة سقطت في حقل

قالت الشرطة البولندية، اليوم السبت، إنها عثرت على طائرة مسيرة سقطت في حقل قرب الحدود مع جيب كالينينجراد الروسي.

وكتبت الشرطة العسكرية، عبر حسابها على موقع فيسبوك "تشير التحقيقات الأولية إلى أنها على الأرجح طائرة مسيرة عسكرية تم نشرها لأغراض الاستطلاع، لكنها لم تكن مجهزة للقتال".

وكانت الشرطة المدنية والشرطة العسكرية قد تلقتا بلاغا، خلال الصباح، يفيد بالعثور على جسم طائر مجهول بالقرب من بلدة "بارتوشيتسه".

وتجري الشرطة العسكرية حاليا تحقيقا تحت إشراف المدعين العموم.

من جانبها، أفادت إذاعة "إر إم إف" الخاصة بأن الطائرة المسيرة مزودة بعدة كاميرات، إلا أن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة بعد.