بوتين يدلي بتصريح بشأن نهاية الأزمة الأوكرانية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن اعتقاده بأن الأزمة الأوكرانية باتت تقترب من نهايتها.
وأكد بوتين لصحفيين بشأن الصراع "أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الخميس، أن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمحادثات محتملة مع روسيا.
وردا على سؤال حول ما إذا كان مستعدا للدخول في محادثات مع الأوروبيين، قال إن الشخصية المفضلة لديه هي المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر.
وقال الكرملين (الرئاسة الروسية)، الأسبوع الماضي، إن الأمر متروك للحكومات الأوروبية لاتخاذ الخطوة الأولى لأنها هي التي قطعت الاتصال مع موسكو في عام 2022 بعد بدء الأزمة.