بوتين يدلي بتصريح بشأن نهاية الأزمة الأوكرانية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ​اليوم السبت، عن اعتقاده بأن الأزمة الأوكرانية باتت تقترب ⁠من نهايتها.

وأكد بوتين لصحفيين بشأن الصراع "أعتقد أن ​الأمر يقترب من نهايته".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم الخميس، أن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمحادثات محتملة مع روسيا.

وردا ‌على سؤال حول ​ما إذا كان مستعدا للدخول في محادثات مع الأوروبيين، قال إن الشخصية ​المفضلة ‌لديه ⁠هي ‌المستشار الألماني السابق ‌غيرهارد شرودر.

وقال الكرملين (الرئاسة الروسية)، الأسبوع الماضي، إن ⁠الأمر متروك للحكومات الأوروبية لاتخاذ ​الخطوة الأولى لأنها هي التي قطعت الاتصال مع موسكو في عام 2022 بعد بدء الأزمة.