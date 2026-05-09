الأخبار العالمية

باكستان.. قتلى من الشرطة في تفجير سيارة ملغومة

10 مايو 2026 00:45

قالت مصادر أمنية مسؤولة إن تفجيرا بسيارة ملغومة استهدف مركزا ​للشرطة أدى إلى مقتل ثلاثة على الأقل من أفراد الشرطة في شمال غرب باكستان أعقبه كمين نُصب لأفراد الشرطة الذين ​هرعوا إلى الموقع لتقديم الدعم ​لزملائهم.
وقال ‌سجاد ⁠خان المسؤول في الشرطة ​إن معظم الضباط الخمسة عشر، الذين كانوا في الخدمة في المركز الواقع على مشارف مدينة بانو، يُخشى ‌أن يكونوا قد لقوا حتفهم ‌وإن المركز دمر بالكامل.
وأضاف أن القتال مستمر ولن يُعرف حجم الأضرار ​إلا بعد انتهاء العملية.
وقال مسؤول آخر في الشرطة، طلب عدم الكشف عن هويته "هاجم الإرهابيون مركز الشرطة أولا بسيارة ملغومة، ثم اقتحم المسلحون المركز ‌وأطلقوا النار على أفراد ​الشرطة".
وأكد "أُرسِل أفراد آخرون من قوات إنفاذ القانون لمساعدة الشرطة، لكن الإرهابيين نصبوا لهم كمينا ​وتسببوا ‌في ⁠وقوع ‌بعض الإصابات".
وقالت مصادر في ‌الشرطة إن طائرات مسيرة استخدمت في الهجوم.
وأرسلت ⁠سيارات إسعاف من وكالات الإنقاذ ​والمستشفيات المدنية إلى مكان الحادث، حيث قال المسؤولون إن حالة الطوارئ قد أُعلنت في المستشفيات الحكومية في بانو.

المصدر: رويترز
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات (من المصدر)
