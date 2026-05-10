"الصحة العالمية" تحذر من المبالغة في تقدير مخاطر فيروس "هانتا"

حذرت منظمة الصحة العالمية من المبالغة في تقدير مخاطر فيروس "هانتا"، مؤكدة أنه لا يشكل بداية جائحة جديدة ولا ينتشر بالطريقة نفسها التي انتشر بها فيروس "كورونا".

وقالت ماريا فان كيركوف، القائمة بأعمال مديرة قسم التأهب والوقاية من الأوبئة والجوائح في المنظمة خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن معظم فيروسات "هانتا" لا تنتقل بين البشر، مشيرة إلى أن الخطر على الصحة العامة لا يزال منخفضا، سواء على مستوى العالم أو في جزر الكناري حيث تتجه السفينة السياحية "إم في هونديوس".

وأوضحت المنظمة أن التفشي مرتبط بفيروس "أنديز"، وهو النوع الوحيد المعروف بقدرته المحدودة على الانتقال بين البشر عبر المخالطة الوثيقة والمطولة، خاصة داخل الأماكن المغلقة.

وأكدت أن الخطر يظل محصورا بشكل أساسي بين ركاب السفينة، مع اتخاذ إجراءات احترازية تشمل عزل المصابين، وتعقيم الكبائن، وإرسال خبير صحي إلى متن السفينة، إضافة إلى توفير آلاف أدوات التشخيص لدعم عمليات الفحص.

وسجلت المنظمة حتى الآن 8 حالات مرتبطة بالسفينة، بينها 3 وفيات، فيما لا يزال تقييم الخطر العام عند المستوى المنخفض.