إسبانيا: إجلاء ركاب من السفينة المنكوبة بـ "هانتا"

بدأت الأحد في أحد موانئ جزيرة تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية عملية إجلاء الركاب وأفراد الطاقم من سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" الموبوءة بفيروس هانتا.

وصرحت وزيرة الصحة ​الإسبانية مونيكا جارثيا اليوم الأحد بأن ⁠عملية إجلاء الركاب من ​السفينة السياحية ​التي ‌سجلت ⁠حالات ​إصابة ووفاة بفيروس هانتا، الراسية بالقرب من جزيرة ‌تينيريفي، ستستمر حتى ‌بعد ظهر غد الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأضافت ​الوزيرة في تصريحات للصحفيين في ميناء تينيريفي أنه سيتم إنزال ‌مواطني إسبانيا ​أولاً كما هو مخطط، يليهم مواطنو ​هولندا الذين ‌ستنقل ⁠طائرتهم ‌أيضا ‌الركاب من مواطني ألمانيا ⁠وبلجيكا واليونان. وبعد ​ذلك، سيتم إجلاء الركاب من مواطني تركيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.