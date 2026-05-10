الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
إسبانيا: إجلاء ركاب من السفينة المنكوبة بـ "هانتا"

وزيرة الصحة ​الإسبانية مونيكا جارثيا خلال مؤتمر بجزيرة تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية
10 مايو 2026 12:25

بدأت الأحد في أحد موانئ جزيرة تينيريفي بجزر الكناري الإسبانية عملية إجلاء الركاب وأفراد الطاقم من سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" الموبوءة بفيروس هانتا. 

وصرحت وزيرة الصحة ​الإسبانية مونيكا جارثيا اليوم الأحد بأن ⁠عملية إجلاء الركاب من ​السفينة السياحية ​التي ‌سجلت ⁠حالات ​إصابة ووفاة بفيروس هانتا، الراسية بالقرب من جزيرة ‌تينيريفي، ستستمر حتى ‌بعد ظهر غد الاثنين بالتوقيت المحلي.
وأضافت ​الوزيرة في تصريحات للصحفيين في ميناء تينيريفي أنه سيتم إنزال ‌مواطني إسبانيا ​أولاً كما هو مخطط، يليهم مواطنو ​هولندا الذين ‌ستنقل ⁠طائرتهم ‌أيضا ‌الركاب من مواطني ألمانيا ⁠وبلجيكا واليونان. وبعد ​ذلك، سيتم إجلاء الركاب من مواطني تركيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. 

المصدر: وكالات
