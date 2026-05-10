الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات القتلى بهجمات إرهابية في مالي

آثار هجمات في مالي
10 مايو 2026 16:57

أدت موجة جديدة من الهجمات شنها إرهابيون في وسط مالي إلى رفع عدد القتلى في الأيام الأخيرة إلى 70 على الأقل، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية.
كانت الهجمات الإرهابية قتلت ما لا يقل عن 30 شخصا في قرى تقع في نفس المنطقة الأربعاء.
وقال مسؤول محلي إن الهجمات الأخيرة، التي شنتها الجماعات المتطرفة رفعت عدد القتلى إلى أكثر من 70. وذكر مسؤول محلي آخر أن الحصيلة بلغت 80 قتيلا.
شهدت مالي هجمات منسقة على نطاق غير مسبوق شنتها في 25 و26 أبريل جماعات إرهابية ضد مواقع حساسة منها العاصمة باماكو حيث قتل وزير الدفاع في تفجير منزله بسيارة مفخخة.
ووصف مصدر أمني الوضع في المنطقة التي تعرضت للهجمات الأخيرة بأنه "مقلق".

أخبار ذات صلة
حكومة مالي ترفض التحاور مع "مجموعات مسلّحة إرهابية"
قتلى وجرحى إثر هجوم إرهابي في تشاد
المصدر: آ ف ب
مالي
هجمات إرهابية
جماعات إرهابية
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
رئيس وزراء قطر يبحث مع باكستان جهود الوساطة لخفض التصعيد
الأخبار العالمية
رئيس وزراء قطر يبحث مع باكستان جهود الوساطة لخفض التصعيد
اليوم 18:37
شراكة بين لجنة المواهب الرياضية وأكاديمية MST لدعم اكتشاف الناشئين
الرياضة
شراكة بين لجنة المواهب الرياضية وأكاديمية MST لدعم اكتشاف الناشئين
اليوم 17:45
حافلة تنقل بعض ركاب السفينة إلى المطار
الأخبار العالمية
بدء نزول الركاب من السفينة المنكوبة بفيروس هانتا
اليوم 17:26
«القوس والسهم» يعتمد مشاركة 15 لاعباً في الألعاب الخليجية
الرياضة
«القوس والسهم» يعتمد مشاركة 15 لاعباً في الألعاب الخليجية
اليوم 17:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©