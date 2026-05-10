عشرات القتلى بهجمات إرهابية في مالي

أدت موجة جديدة من الهجمات شنها إرهابيون في وسط مالي إلى رفع عدد القتلى في الأيام الأخيرة إلى 70 على الأقل، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية.

كانت الهجمات الإرهابية قتلت ما لا يقل عن 30 شخصا في قرى تقع في نفس المنطقة الأربعاء.

وقال مسؤول محلي إن الهجمات الأخيرة، التي شنتها الجماعات المتطرفة رفعت عدد القتلى إلى أكثر من 70. وذكر مسؤول محلي آخر أن الحصيلة بلغت 80 قتيلا.

شهدت مالي هجمات منسقة على نطاق غير مسبوق شنتها في 25 و26 أبريل جماعات إرهابية ضد مواقع حساسة منها العاصمة باماكو حيث قتل وزير الدفاع في تفجير منزله بسيارة مفخخة.

ووصف مصدر أمني الوضع في المنطقة التي تعرضت للهجمات الأخيرة بأنه "مقلق".