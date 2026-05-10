بدء نزول الركاب من السفينة المنكوبة بفيروس هانتا

بدأت مجموعات من الركاب وأفراد الطاقم، اليوم الأحد، بمغادرة سفينة سياحية شهدت تفشيا لفيروس هانتا تمهيدا لنقلهم إلى بلدانهم، ضمن عملية يشرف عليها مسؤولون صحيون دوليون ومن المتوقع أن تستمر حتى الغد.

وقال مسؤولون ​حكوميون إن الركاب، الذين لم تظهر على أي منهم أعراض الإصابة، نقلوا إلى مطار تينيريفي على متن حافلات عسكرية تمهيدا لإجلائهم من الجزيرة عبر طائرات حكومية أرسلتها بلدانهم، مؤكدين أنهم لن يخالطوا العامة.

وأوصت منظمة الصحة ⁠العالمية بفرض حجر صحي لمدة 42 يوما على جميع ركاب السفينة اعتبارا من اليوم الأحد.

وغادرت ​طائرات تقل ركابا من إسبانيا وفرنسا بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش. وذكرت وزيرة الصحة ​الإسبانية مونيكا ‌جارسيا أن كندا وهولندا وبريطانيا وتركيا وإيرلندا والولايات المتحدة ⁠ستنقل رعاياها ​أيضا بعد ذلك، على أن تقل الطائرة الهولندية أيضا ألمانا وبلجيكيين ويونانيين.

وأضافت أن طائرة من أستراليا، ستنقل رعاياها إضافة إلى ركاب من نيوزيلندا ودول آسيوية أخرى غير محددة، من المقرر أن تصل غدا الاثنين وتغادر في المساء.

وينتشر فيروس هانتا عادة عن طريق القوارض، لكنه ‌يمكن أن ينتقل من شخص لآخر في حالات نادرة. ورصد لأول مرة ‌في الثاني من مايو الجاري، بعد 21 يوما من وفاة أول راكب، وذلك عندما أجرى مسؤولون صحيون في جنوب أفريقيا فحوصات لرجل بريطاني كان في العناية المركزة. ومنذ ذلك الحين، توفي راكبان ​آخران.

وغادرت السفينة (هونديوس) سواحل الرأس الأخضر متجهة إلى إسبانيا يوم الأربعاء بعدما طلبت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي من إسبانيا إدارة عملية إجلاء الركاب بعد تأكيد تفشي الفيروس.

وأفادت المنظمة بأن الحالة الأولى يرجح أنها أصيبت قبل صعودها إلى السفينة، على الأرجح خلال رحلة في الأرجنتين وتشيلي، مع احتمال انتقال العدوى لاحقا على متن السفينة.