الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب: "إيران هزمت عسكريا".. و"الناتو نمر من ورق"

دونالد ترامب
10 مايو 2026 20:19

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أسبوعين يكفيان لضرب "كل هدف" في إيران، مضيفا أن طهران "هُزمت عسكريا" في التصعيد العسكري الذي بدأ في فبراير الماضي.
وفي مقابلة مع الصحافية المستقلة شيريل أتكيسون سُجّلت الأسبوع الماضي وستبث في وقت لاحق اليوم الأحد، جدد الرئيس الأميركي وصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه "نمر من ورق"، متهما حلفاء بلاده بالإخفاق في مساعدتها في هذا التصعيد.
وقال ترامب، في المقابلة، إن الإيرانيين "مهزومون عسكريا. ربما في ذهنهم لا يعلمون ذلك. لكنني أعتقد أنهم يدركونه"، لكنه استدرك قائلا "هذا لا يعني أنهم انتهوا".
وألمح إلى أن الجيش الأميركي يمكنه "أن يتدخل لأسبوعين إضافيين ويضرب كل هدف (في إيران). كانت لدينا أهداف معيّنة، وقد قصفنا على الأرجح 70 في المئة منها، لكن هناك أهدافا أخرى يمكن نظريا أن نضربها".
وقال ترامب إن حلف الناتو "أثبت أنه نمر من ورق. لم يكونوا موجودين للمساعدة".

المصدر: آ ف ب
