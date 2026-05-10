الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ظهور أعراض "هانتا" على راكب جديد من ركاب السفينة المنكوبة

وصول 5 فرنسيين كانوا على متن السفينة المنكوبة إلى باريس
10 مايو 2026 21:13

أعلن رئيس الوزراء ⁠الفرنسي سيباستيان ​لوكورنو، ظهور أعراض فيروس هانتا على أحد المسافرين الفرنسيين ‌الخمسة أثناء نقلهم بالطائرة، اليوم الأحد، إلى بلادهم بعد أن كانوا على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس" التي تفشى فيها الفيروس
وأضاف لوكورنو، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "لذلك، وضع هؤلاء الركاب فورًا في عزل صارم حتى إشعار آخر. يتم الاعتناء بهم طبيًا وسيخضعون لفحوصات وتقييم صحي".
وتابع لوكورنو "سأصدر مرسوما مساء اليوم لاتخاذ إجراءات عزل مناسبة للأشخاص المخالطين، ولحماية عامة السكان".
وبدأت، في وقت سابق اليوم الأحد، في أحد موانئ جزيرة تينيريفي الإسبانية عملية إجلاء العشرات من ركاب السفينة وأفراد طاقمها.
ووصلت الطائرة، التي تقل خمسة فرنسيين جرى إجلاؤهم من السفينة، إلى مطار "لو بورجيه" بالقرب من العاصمة باريس.
وأكد أحد هؤلاء، قبيل إقلاع الطائرة، أنّ "كل شيء على ما يرام". 
وحتى الآن، سجّلت منظمة الصحة العالمية ست إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من بين ثماني حالات مشتبه بها، بما في ذلك ثلاث وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج. 

أخبار ذات صلة
بدء نزول الركاب من السفينة المنكوبة بفيروس هانتا
إسبانيا: إجلاء ركاب من السفينة المنكوبة بـ "هانتا"
المصدر: وكالات
فرنسا
فيروس هانتا
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
كيف يُساهم الذكاء الاصطناعي في تصميم أغذية صحية؟
الذكاء الاصطناعي
كيف يُساهم الذكاء الاصطناعي في تصميم أغذية صحية؟
اليوم 23:19
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 23:05
شعار وزارة الخارجية البحرينية
علوم الدار
البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات
اليوم 22:47
منتخب الناشئين
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام اليمن ويعقد حساباته في كأس آسيا
اليوم 22:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©