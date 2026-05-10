الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين: حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها

موقع متضرر من غارة جوية روسية على أوكرانيا (رويترز)
11 مايو 2026 01:08

موسكو (وكالات)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، معلناً في الوقت ذاته استعداده للقاء نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليس في موسكو فحسب، بل في دولة ثالثة.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في موسكو بعد عرض يوم النصر التقليدي بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية، قال بوتين لصحفيين بشأن الحرب مع أوكرانيا: «أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته». 
وأضاف: «أي شخص يريد مقابلتي فعليه القدوم إلى موسكو»، موضحاً أن «هذه ليست دعوة مباشرة لزيلينسكي، ولكنه سيكون مستعداً أيضاً لمقابلته»، لكنه تابع: «يمكننا أيضاً أن نلتقي في مكان آخر غير موسكو، ولكن فقط إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد مسبقاً»، وقال: «ينبغي أن تكون هذه النقطة النهائية، وليس المفاوضات نفسها». 
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» ذكرت الخميس الماضي، أن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمحادثات محتملة مع روسيا، ورداً على سؤال حول ما إذا كان مستعداً للدخول في محادثات مع الأوروبيين، قال بوتين إن الشخصية المفضلة لديه هي المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، مضيفاً أن الولايات المتحدة تسعى بصدق إلى التوصل لتسوية، لكنّ هذا الأمر يخصّ روسيا وأوكرانيا في المقام الأول.
ميدانياً، أفاد مسؤولون أوكرانيون أمس بإصابة تسعة أشخاص على الأقل في هجمات روسية طالت عدداً من مناطق البلاد، وذلك في اليوم الثاني من هدنة يفترض أن تستمرّ لثلاثة أيام.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، هدنة بين البلدين، بدءاً من السبت، مبدياً الأمل في أن يؤدي ذلك لاتفاق يضع حدّاً للحرب. 
وفي المقابل، اتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بارتكاب أكثر من ألف خرق لوقف إطلاق النار، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية عن إحاطة صحفية، أمس.
وقالت الوزارة، إن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافاً مدنية في مناطق عدة روسية وشنّت غارات على مواقع عسكرية روسية على خط المواجهة.

أخبار ذات صلة
بوتين يدلي بتصريح بشأن نهاية الأزمة الأوكرانية
روسيا تحتفل بذكرى يوم النصر في الحرب العالمية الثانية
الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
روسيا
موسكو
فولوديمير زيلينسكي
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
سان جيرمان «قمر 14» في الدوري الفرنسي
الرياضة
سان جيرمان «قمر 14» في الدوري الفرنسي
11 مايو 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: هزيمة إيران عسكرياً لا تعني انتهاء المواجهة
11 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تكثف جهودها الإغاثية في غزة
11 مايو 2026
نازحون سودانيون في مخيم للنازحين ببلدة الضبعة شمال البلاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: الحرب الأهلية أفرزت واقعاً إنسانياً شديد القسوة بالسودان
11 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©