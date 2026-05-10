الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القضاء العراقي يدعو للإسراع بتشكيـل الحكـومة الجديدة

مقر مجلس القضاء الأعلى في العراق (أرشيفية)
11 مايو 2026 01:07

هدى جاسم (بغداد)

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي الدكتور فائق زيدان، أمس، إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ضمن المدة الدستورية. وأكد القاضي زيدان، خلال لقائه أمس رئيس الحكومة العراقية المكلف، علي فالح الزيدي، على أهمية الإسراع في تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية.
من جانب آخر، أعلن البرلمان العراقي استكمال جميع التدابير لعقد جلسة البرلمان العراقي لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة خلال الساعات الـ48 المقبلة. ويتوقع أن يعرض رئيس الحكومة العراقية المكلف خلال جلسة منح الثقة جزءا من تشكيلته الوزارية بحدود 14 حقيبة من أصل 23 حقيبة على أن تستكمل التشكيلة بعد عطلة عيد الأضحى. واستبق الزيدي تقديم منهاج الحكومة العراقية الجديدة إلى رئيس البرلمان، هيبت الحلبوسي، الأسبوع الماضي ليتم توزيعه على النواب قبل عرضه في جلسة منح الثقة للحكومة العراقية.

أخبار ذات صلة
عقوبات أميركية جديدة على إيران وميليشياتها في العراق
«الأبيض» في المستوى الثاني بقرعة كأس آسيا 2027
العراق
القضاء العراقي
مجلس القضاء الأعلى في العراق
الحكومة العراقية
البرلمان العراقي
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
سان جيرمان «قمر 14» في الدوري الفرنسي
الرياضة
سان جيرمان «قمر 14» في الدوري الفرنسي
11 مايو 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: هزيمة إيران عسكرياً لا تعني انتهاء المواجهة
11 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تكثف جهودها الإغاثية في غزة
11 مايو 2026
نازحون سودانيون في مخيم للنازحين ببلدة الضبعة شمال البلاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: الحرب الأهلية أفرزت واقعاً إنسانياً شديد القسوة بالسودان
11 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©