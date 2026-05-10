القضاء العراقي يدعو للإسراع بتشكيـل الحكـومة الجديدة

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي الدكتور فائق زيدان، أمس، إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ضمن المدة الدستورية. وأكد القاضي زيدان، خلال لقائه أمس رئيس الحكومة العراقية المكلف، علي فالح الزيدي، على أهمية الإسراع في تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية.

من جانب آخر، أعلن البرلمان العراقي استكمال جميع التدابير لعقد جلسة البرلمان العراقي لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة خلال الساعات الـ48 المقبلة. ويتوقع أن يعرض رئيس الحكومة العراقية المكلف خلال جلسة منح الثقة جزءا من تشكيلته الوزارية بحدود 14 حقيبة من أصل 23 حقيبة على أن تستكمل التشكيلة بعد عطلة عيد الأضحى. واستبق الزيدي تقديم منهاج الحكومة العراقية الجديدة إلى رئيس البرلمان، هيبت الحلبوسي، الأسبوع الماضي ليتم توزيعه على النواب قبل عرضه في جلسة منح الثقة للحكومة العراقية.