الداخلية السورية: انفجار في شاحنة قرب دمشق

دمشق (وكالات)



انفجرت عبوة ناسفة في حافلة ركاب قرب العاصمة السورية دمشق، أمس. وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية في بيان: «انفجرت حافلة فارغة في حي الورود بدمشق دون تسجيل أضرار بشرية، فيما تعمل الفرق المختصة على تحديد مسببات الانفجار».

وقال مصدر محلي في حي الورود، إن «عبوة ناسفة كانت مزروعة في حافلة لنقل الركاب في حي الورود بريف دمشق، وأن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة». وقال المصدر: «إن قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني وصلت إلى مكان الانفجار وقامت بتأمينه، وتعمل على إزالة المخلفات». ويقع حي الورود شمال العاصمة دمشق، ويتبع لحي دمر البلد، وهو قريب من مساكن الحرس الجمهوري التابع للنظام السابق، وقد أُخليت المساكن من عناصر النظام السابق، وهي الآن مساكن لعائلات قوات وزارة الدفاع السورية.