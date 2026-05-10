«سنتكوم»: 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران

قال الجيش الأميركي، إنه أجبر 61 سفينة تجارية على تحويل مسارها، وعطّل 4 سفن، لمنعها من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في بيان، أن أكثر من 20 سفينة حربية أميركية تنفذ الحصار المفروض على إيران.

وأظهرت صور أقمار صناعية استمرار تصاعد الدخان من إحدى ناقلتي النفط الإيرانيتين اللتين استهدفتهما مقاتلة أميركية السبت، قرب مضيق هرمز، وفق ما أوردت شبكة CNN.

وكشفت صورة التقطها قمر صناعي عن خط طويل من الدخان يتصاعد من مؤخرة الناقلة الإيرانية «سيفدا»، في موقعها شرق مضيق هرمز.

وكانت البحرية الأميركية قد استهدفت الجمعة الناقلة «سيفدا» إلى جانب الناقلة Sea Star III، بحسب القيادة المركزية الأميركية. وقالت القيادة الأميركية، إن السفينتين كانتا تنتهكان الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وتعد السفينتان ثاني وثالث ناقلتين إيرانيتين تتعرضان لهجوم من مقاتلات أميركية خلال الأيام الأخيرة.