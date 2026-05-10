قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
ترامب: هزيمة إيران عسكرياً لا تعني انتهاء المواجهة

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
11 مايو 2026 01:08

واشنطن (وكالات)


قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المفاوضين الإيرانيين يبرمون الاتفاقات ثم يتراجعون عنها، معتبراً أن حديثه عن هزيمة إيران عسكرياً لا يعني انتهاء المواجهة بالكامل. 

وأضاف ترامب، في تصريحات صحافية: «بالنسبة لإيران إنهم مهزومون عسكرياً في عقولهم، هم أنفسهم ربما لا يدركون ذلك، لكنني أعتقد أنهم يدركونه؛ لأنهم يتعاملون مع الواقع، ونحن لا يمكننا أبداً أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي».
وتابع: «من وجهة نظر عسكرية بحتة، لو انسحبنا اليوم، لاستغرق الأمر منهم عشرين عاماً لإعادة بناء قدراتهم»، مضيفاً، «لم أقل أن العمليات العسكرية قد انتهت، ما قلته هو أنهم قد هُزموا، ولكن هذا لا يعني أنهم قد انتهوا تماماً».
ولفت إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها مواصلة العمليات لمدة أسبوعين إضافيين، وتنفيذ ضربات ضد كل هدف من الأهداف المحددة، فلدينا أهداف معينة كنا نسعى لضربها، وقد أنجزنا ما يقرب من 70% منها.
وأعرب الرئيس الأميركي عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستؤمن في نهاية المطاف اليورانيوم الإيراني المخصب.
وقال: «سنحصل على هذا في مرحلة ما، مع كل ما نريده»، مؤكداً أن اليورانيوم المخصب يخضع للمراقبة من الولايات المتحدة. 
وأضاف «إذا اقترب أي شخص من المكان فسنعلم بالأمر وسنفجره». 
في الأثناء، قدّمت إيران أمس عبر الوسيط الباكستاني ردّها على الاقتراح الأميركي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حيث تمحور الردّ الإيراني المُرسل عبر باكستان التي تقود جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، «حول إنهاء الحرب والأمن البحري في الخليج العربي ومضيق هرمز»، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «إيسنا»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

مواجهات متفرقة

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الجمعة، إن بلاده تترقّب ردّاً إيرانياً على مقترحها.
وجاء الإعلان عن تسليم الردّ الذي لم يعرف مضمونه، كما لم يعرف مضمون الاقتراح الأميركي، بعد أيام من مواجهات متفرقة في مياه الخليج بين القوات الأميركية والإيرانية. 

اتفاق

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد، مشدداً على أنها لن تنتهي إلا بإخراج اليورانيوم المخصب.
وقال نتنياهو في مقابلة، إنه تم إضعاف قدرات إيران النووية إلى حدٍّ كبير، لكن هناك مزيداً من العمل يتعين القيام به، مضيفاً أنه يتعين إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وتفكيك منشآت التخصيب لديها.  وذكر أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سيكون ذلك «السبيل الأفضل» للتخلص من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

