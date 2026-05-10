الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
السعودية تدين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية للإمارات وقطر والكويت

شعار وزارة الخارجية السعودية
10 مايو 2026 23:34

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، مجددةً وقوف المملكة مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها.

وقالت الوزارة، في بيان "المملكة تطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية، وتشدد على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقًا للقوانين الدولية ذات الصلة".

المصدر: وام
السعودية
إدانة
اعتداءات إرهابية
الإمارات
قطر
الكويت
