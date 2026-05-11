"الصحة الأميركية": إصابة شخصين بفيروس هانتا

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أن أميركيا، من بين 17 ​تم إجلاؤهم من سفينة سياحية فاخرة تفشى فيها فيروس هانتا، جاءت نتيجة فحصه ⁠إيجابية بما يؤكد إصابته بسلالة الأنديز من ​الفيروس، وظهرت على آخر أعراض خفيفة.

وأضافت ​الوزارة أن ⁠كل ​الأميركيين ينقلون جوا إلى الولايات المتحدة، وأن الراكبين اللذين ظهرت عليهما أعراض سيبقيان في منطقة عزل بالطائرة. ‌ولم يتم تأكيد إصابة الراكب ‌الثاني الذي ظهرت عليه أعراض بالفيروس بعد.

وفيروسات هانتا هي مجموعة من ​الفيروسات تنتشر عادة عن طريق القوارض، لكن في حالات نادرة يمكن أن تنتقل من شخص لآخر. وصرحت سلطات صحية بأن خطر ‌انتشار الفيروس منخفض.



