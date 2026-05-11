الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الرئيس المصري يشارك بقمة أفريقيا - فرنسا في نيروبي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
11 مايو 2026 14:13

تستضيف العاصمة الكينية نيروبي  اليوم الاثنين قمة أفريقيا - فرنسا التي تستمر لمدة يومين بمشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتريش.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة  المصرية محمد  الشناوي ، في بيان صحفي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم إلى نيروبي للمشاركة في القمة  التي تعقد تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام" .

وأضاف أن  السيسي سيلقي كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش القمة.

وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكة الأفريقية - الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلاً عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية.

 

المصدر: وكالات
