الرئيس المصري يشارك بقمة أفريقيا - فرنسا في نيروبي

تستضيف العاصمة الكينية نيروبي اليوم الاثنين قمة أفريقيا - فرنسا التي تستمر لمدة يومين بمشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتريش.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي ، في بيان صحفي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه اليوم إلى نيروبي للمشاركة في القمة التي تعقد تحت شعار "أفريقيا إلى الأمام" .

وأضاف أن السيسي سيلقي كلمة مصر خلال القمة، كما سيجري عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش القمة.

وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكة الأفريقية - الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلاً عن دمج الأولويات الأفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية.