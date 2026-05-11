موسكو تتهم كييف بانتهاك وقف إطلاق النار

أوردت وكالات أنباء روسية حكومية أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت أوكرانيا اليوم الاثنين بانتهاك وقف إطلاق النار المحدد بثلاثة أيام من خلال شن هجمات بالطائرات المسيرة والمدفعية على القوات الروسية.
ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن وزارة الدفاع قولها إن موسكو سجلت 23802 انتهاكا من جانب أوكرانيا منذ بدء الهدنة، التي من المقرر أن تستمر من التاسع من مايو إلى 11 من الشهر نفسه.
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية ردت بالمثل على الهجمات الأوكرانية.
وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.