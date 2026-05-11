موسكو تتهم كييف بانتهاك وقف إطلاق النار

أوردت وكالات أنباء روسية ​حكومية أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت أوكرانيا اليوم ⁠الاثنين بانتهاك وقف إطلاق النار ​المحدد بثلاثة ​أيام ‌من خلال ⁠شن ​هجمات بالطائرات المسيرة والمدفعية على القوات الروسية.

ونقلت وسائل الإعلام ‌الحكومية عن وزارة الدفاع ‌قولها إن موسكو سجلت 23802 انتهاكا من ​جانب أوكرانيا منذ بدء الهدنة، التي من المقرر أن تستمر من التاسع ‌من مايو إلى 11 من الشهر نفسه.

وأضافت الوزارة أن ​القوات ‌الروسية ⁠ردت ‌بالمثل ‌على الهجمات الأوكرانية.

وكانت ​أوكرانيا اتهمت روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.