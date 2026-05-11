ماكرون: أفريقيا "تحتاج إلى استثمارات" لا إلى مساعدات

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليومن الاثنين، بتوجيه "الاستثمار" إلى أفريقيا بدلاً من المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا أصلا قادرة على تقديمها بسخاء كما في السابق.

جاءت هذه الدعوة خلال القمة الفرنسية الأفريقية التي تحمل عنوان "إفريقيا إلى الأمام" Africa Forward للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنكليزية، هو كينيا.

وقال ماكرون، في اليوم الأول من القمة في العاصمة نيروبي "في العادة، كان هذا النوع من القمم يبدأ باجتماع بين المسؤولين الفرنسيين والأفارقة"، وكان المسؤولون الفرنسيون يقولون فيه للأفارقة "إليكم ما هو جيد لكم، سنساعدكم".

وشدّد، نقلا عن الرئيس الكيني وليام روتو، على أن "هذا لم يعد إطلاقا ما تحتاج إليه أفريقيا ولا ما تريد أن تسمعه".

وأضاف "نحن أيضا لم نعد نملك كامل الإمكانات"، وذلك في إشارة إلى تراجع المساعدات العامة للتنمية في فرنسا كما في سائر الدول الغربية التي تواجه أزمات في ماليتها العامة.

ولاحظ الرئيس الفرنسي أن "أفريقيا تحقق النجاح" و"هي تحتاج إلى استثمارات كي تصبح أكثر سيادة".

وأشار الرئيس الكيني وليام روتو إلى أن ثمة حاجة إلى استثمارات في قطاع التعليم والبنى التحتية، تهدف خصوصا إلى مواكبة الثورة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي.