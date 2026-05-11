الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون: أفريقيا "تحتاج إلى استثمارات" لا إلى مساعدات

ماكرون يتحدث أمام القمة الفرنسية الأفريقية في نيروبي
11 مايو 2026 16:53

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليومن الاثنين، بتوجيه "الاستثمار" إلى أفريقيا بدلاً من المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا أصلا قادرة على تقديمها  بسخاء كما في السابق.
جاءت هذه الدعوة خلال القمة الفرنسية الأفريقية التي تحمل عنوان "إفريقيا إلى الأمام" Africa Forward للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنكليزية، هو كينيا.
وقال ماكرون، في اليوم الأول من القمة في العاصمة نيروبي "في العادة، كان هذا النوع من القمم يبدأ باجتماع بين المسؤولين الفرنسيين والأفارقة"، وكان المسؤولون الفرنسيون يقولون فيه للأفارقة "إليكم ما هو جيد لكم، سنساعدكم".
وشدّد، نقلا عن الرئيس الكيني وليام روتو، على أن "هذا لم يعد إطلاقا ما تحتاج إليه أفريقيا ولا ما تريد أن تسمعه".
وأضاف "نحن أيضا لم نعد نملك كامل الإمكانات"، وذلك في إشارة إلى تراجع المساعدات العامة للتنمية في فرنسا كما في سائر الدول الغربية التي تواجه أزمات في ماليتها العامة.
ولاحظ الرئيس الفرنسي أن "أفريقيا تحقق النجاح" و"هي تحتاج إلى استثمارات كي تصبح أكثر سيادة".
وأشار الرئيس الكيني وليام روتو إلى أن ثمة حاجة إلى استثمارات في قطاع التعليم والبنى التحتية، تهدف خصوصا إلى مواكبة الثورة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي.

أخبار ذات صلة
السيسي وماكرون يبحثان التطورات الإقليمية
رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف لـ «الاتحاد»: تأمين مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة
المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
أفريقيا
الاستثمارات
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
اليوم 18:11
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز
اليوم 18:32
«فيفا» يتصدى لظاهرة «المصارعة» والاشتباك بالأيدي في الركنيات
الرياضة
«فيفا» يتصدى لظاهرة «المصارعة» والاشتباك بالأيدي في الركنيات
اليوم 18:30
خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من أزمة إنسانية عالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز
اليوم 18:26
ختام كأس الإمارات العالمي للخيول العربية في المغرب
الرياضة
ختام كأس الإمارات العالمي للخيول العربية في المغرب
اليوم 18:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©