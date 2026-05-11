لبنان يوجه نداء إلى أميركا بشأن غارات إسرائيل المتواصلة

طلب رئيسا الجمهورية والوزراء في لبنان من السفير الأميركي في بيروت، اليوم الاثنين، الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المتواصلة في البلاد، رغم سريان الهدنة.

وأعلنت السلطات اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2869 شخصا. تشمل هذه الحصيلة عشرات القتلى منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 17 أبريل.

والتقى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، كل على حدة، السفير الأميركي ميشال عيسى، في إطار التحضير لاجتماع مباشر ثالث بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين مقرر عقده في واشنطن الخميس والجمعة.

وقال سلام إنه طلب من السفير "الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة، بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار".

وجاءت هذه الدعوة بعدما شهدت نهاية الأسبوع الماضي غارات إسرائيلية مكثفة تجاوزت جنوب البلاد، ووصلت إلى مناطق تبعد نحو 20 كيلومترا من العاصمة بيروت.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنذارا بإخلاء تسع بلدات لبنانية، سبع منها في الجنوب واثنتان في منطقة البقاع الغربي في شرق البلاد.

ورغم الهدنة التي أعلنها ومددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية.

وشاهد مراسلون صحفيون غارات في أنحاء الجنوب، حيث تصاعدت أعمدة دخان كثيفة من المواقع المستهدفة.