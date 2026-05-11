الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
لبنان يوجه نداء إلى أميركا بشأن غارات إسرائيل المتواصلة

دخان يتصاعد إثر غارات إسرائيل على لبنان
11 مايو 2026 18:07

طلب رئيسا الجمهورية والوزراء في لبنان من السفير الأميركي في بيروت، اليوم الاثنين، الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المتواصلة في البلاد، رغم سريان الهدنة.
وأعلنت السلطات اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على البلاد منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2869 شخصا. تشمل هذه الحصيلة عشرات القتلى منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 17 أبريل.
والتقى الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، كل على حدة، السفير الأميركي ميشال عيسى، في إطار التحضير لاجتماع مباشر ثالث بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين مقرر عقده في واشنطن الخميس والجمعة.
وقال سلام إنه طلب من السفير "الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة، بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار".
وجاءت هذه الدعوة بعدما شهدت نهاية الأسبوع الماضي غارات إسرائيلية مكثفة تجاوزت جنوب البلاد، ووصلت إلى مناطق تبعد نحو 20 كيلومترا من العاصمة بيروت.
وأصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنذارا بإخلاء تسع بلدات لبنانية، سبع منها في الجنوب واثنتان في منطقة البقاع الغربي في شرق البلاد.
ورغم الهدنة التي أعلنها ومددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية.
وشاهد مراسلون صحفيون غارات في أنحاء الجنوب، حيث تصاعدت أعمدة دخان كثيفة من المواقع المستهدفة.

المصدر: آ ف ب
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز
«فيفا» يتصدى لظاهرة «المصارعة» والاشتباك بالأيدي في الركنيات
الأمم المتحدة تحذّر من أزمة إنسانية عالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز
ختام كأس الإمارات العالمي للخيول العربية في المغرب
