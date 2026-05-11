مطلق النار خلال عشاء حضره ترامب يمثل أمام القضاء

دفع كول آلن، اليوم الاثنين، ببراءته من تهمة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض الشهر الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت صحيفة "ذي هيل" ووسائل إعلام أخرى أن كول آلن، البالغ 31 عاما، دفع ببراءته خلال مثوله أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن.

وظهر آلن في المحكمة مرتديا زي السجن البرتقالي ومقيد اليدين.

ويواجه آلن أربع تهم تتعلق بالهجوم الذي وقع في 25 أبريل الماضي خلال عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في فندق بوسط العاصمة واشنطن، وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته.

وتشمل التهم الموجهة إلى آلن محاولة اغتيال الرئيس، ونقل سلاح ناري وذخيرة عبر حدود الولايات بقصد ارتكاب جناية، واستخدام سلاح ناري أثناء ارتكاب جريمة عنف، والاعتداء على موظف فدرالي.

وبحسب الادعاء، سافر آلن، وهو مدرّس ومهندس، من منزله في كاليفورنيا إلى واشنطن في القطار حاملا ترسانة أسلحة تضمنت بندقية صيد ومسدسا وسكاكين.

لم يقترب آلن من ترامب أو الضيوف الآخرين الحاضرين في حفل العشاء في الطابق السفلي. وقد أُخرج الرئيس من المكان على عجل من جانب عناصر الخدمة السرية بعد دويّ إطلاق النار.

تمّت السيطرة على آلن وتوقيفه من جانب قوات الأمن بُعيد اقتحامه نقطة تفتيش أمنية وهو يحمل أسلحة متعددة. وأطلق أحد عناصر الخدمة السرية النار عليه مرات عدة لكنه لم يُصبه.

يستقطب هذا العشاء السنوي صحافيين من واشنطن ومسؤولين في الإدارة الأميركية، فضلا عن شخصيات مشهورة وفنانين.

وكان ترامب يقاطع هذا العشاء تقليديا، لكنه قرر حضوره هذا العام.