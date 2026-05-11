سوريا: مقتل جنديين في هجوم نفذه مجهولون

أعلنت سوريا، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من جنودها بعد تعرّضهم لإطلاق نار في شمال شرق البلاد، فيما أفاد مصدر عسكري بأن التحقيقات جارية لتحديد هوية المهاجمين.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بيانا لوزارة الدفاع أفاد بمقتل جنديين "وإصابة آخرين، جراء استهداف غادر من قبل مجهولين لباص مبيت غرب صوامع العالية بريف الحسكة".

وأفاد مصدر عسكري، مشترطا عدم كشف هويته، بأن حافلة عسكرية "تعرّضت لإطلاق رصاص على الطريق الذي يصل بين رأس العين (محافظة الحسكة) وعين عيسى (محافظة الرقة)".

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات جارية لتحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم.