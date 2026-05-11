الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
اتفاق أوروبي على معاقبة مستوطنين يمارسون العنف بالضفة

12 مايو 2026 01:42

بروكسل (وكالات)

قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد ​الأوروبي، إن وزراء خارجية التكتل توصلوا أمس إلى اتفاق بشأن عقوبات ⁠جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ​في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة ​إلى ‌شخصيات قيادية في ⁠حركة حماس. وكانت حزمة العقوبات، التي تستهدف ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، لم يُكشف عن هوياتها بعد، ‌قد تعطلت لعدة أشهر بسبب اعتراض ‌الحكومة المجرية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي. وأعربت الحكومات الأوروبية عن ​قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت كالاس في منشور على «إكس» «لقد آن ‌الأوان للانتقال من ​حالة الجمود إلى الإنجاز»، مضيفة «للتطرف والعنف عواقب وخيمة».
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على «إكس» ​إن الاتحاد ‌الأوروبي «اختار، ⁠بشكل تعسفي ‌وسياسي، فرض ‌عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ومن دون ⁠أي أساس».

